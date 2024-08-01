Романтично, яскраво та красиво: розглядаємо нові образи Блейк Лайвлі у Нью-Йорку

Акторка Блейк Лайвлі відома багатьом кіноманам за серіалом двотисячних "Пліткарка", відвідала Нью-Йорк. Зірка та багатодітна мама взяла участь у кількох інтерв'ю напередодні виходу нового фільму зі своєю участю — "Покинь, якщо кохаєш", який заснований на однойменному романі Коллін Гувер.

У цій картині Блейк виконує головну роль – власниці квіткового магазину, тому вбрання їй стилісти підбирають у романтичній флористичній стилістиці.

Перший лук зірки включав вінтажну сукню з декольте від бренду Vivienne Westwood, яка є частиною колекції весна-літо 1994, а також чарівних ніжно-пудрових туфель з квітковим декором від Christian Louboutin. Образ завершували прикраси від Lorraine Schwartz, зачіска-хвіст та макіяж.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Другий образ Блейк — був не менш чарівним, адже зірка одягла яскраву мідісукню від Dauphinette з різнобарвним пір'ям на спідниці та принтом на ліфі. Вбрання вона носила з гламурними райдужними туфлями у стрази від Christian Louboutin та чарівними прикрасами Lorraine Schwartz з камінням, стразами та у формі квітів.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Третій лук Лайвлі — мінісукня. Це просто дивовижне вбрання від Dauphinette, повністю розшитий ґудзиками, лелітками, бісером і намистинами. Цього разу сукню Блейк поєднала із сумкою вигляді мухомора та червоними туфлями зі стразами.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

У фільмі, який просуває Блейк, розказано не просту історію про домашнє насильство. Головна героїня - молода жінка на ім'я Лілі Блум, яка переїжджає до Бостона, щоб втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Там вона знайомиться з нейрохірургом Райлом Кінкейдом, який просто зачаровує її. Однак згодом Лілі починає помічати у Райлі риси, що нагадують її батька-тирана.

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