Романтична і вишукана: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан зачарувала ніжним образом
Акторка з’явилась на презентації сімейного фільму.
39-річна Нікола Коглан — зірка популярного серіалу від Netflix «Бріджертони» — відвідала новий світський захід. Акторка вийшла на червону доріжку під час презентації фільму «Чарівне далеке дерево», яка відбулася у Лондоні.
Нікола обрала для заходу ніжний і романтичний образ, у якому головною стала світло-м’ятна сукня від бренду Georges Hobeika. Це було довге і легке вбрання з відкритими плечима, рукавами та шлейфом, яке прикрашали рюші, камені та намистини-перлини, що виконували роль гламурної торочки на ліфі та стегнах сукні.
Лук Нікола доповнила зачіскою з легкими локонами, ніжним макіяжем та прикрасами з перлами, які чудово доповнювали її сукню.
Фільм став екранізацією книжки британської письменниці Енід Блайтон. Події розгортаються в зачарованому лісі, де росте велетенське чарівне дерево, а Нікола зіграла роль феї. Також у картині знялась зірка «Корони» Клер Фой та актор Ендрю Гарфілд.