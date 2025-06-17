Романтичне вбрання, шовкова спідниця і шкіряна сукня: стильні луки на бранчі у Києві

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У Києві, в ресторані Frou Frou, відбувся бранч KVITNY project із стилісткою та енергопрактикинею Тетяною Мавродій на тему «Сила жіночності». Експертка поділилася порадами, як розкрити свою жіночу енергію, здійснювати власні бажання, створювати карму краси і стати магнітом для чоловіків. Вона розповіла, як посилювати свою жіночність за допомогою стилю і речей.

Анжеліка Симоненко, Тетяна Мавродій та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Мавродій/Фото Андрій Піддубняк

Дрескод івенту звучав як «Сучасна муза», яка вміє поєднувати стиль та енергію і надихати.

Тетяна постала на бранчі у ніжному жіночному аутфіті. На ній було вишукане вбрання, яке складалося зі скульптурованого топу з драпуванням кольору топленого молока і кремової шовкової спідниці максі. Свій ансамбль стилістка доповнила білими гостроносими туфлями із золотими пряжками, бежевою сумочкою і великими сережками у вигляді квітів.

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Тетяна Мавродій/Фото Андрій Піддубняк

Організаторки бранчу — Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк – теж гарно інтерпретували луки сучасних муз.

Анжеліка Симоненко, Тетяна Мавродій та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка продемонструвала романтичний образ в асиметричній червоній сукні з об’ємними рюшами від українського бренду Nadya Dzyak, яку вона скомбінувала з бежевими босоніжками на шпильках.

Анжеліка Симоненко/Фото Андрій Піддубняк

Аліса позувала у чорній шкіряній сукні-бюстьє приталеного силуету довжини міді. Вбрання білявка доповнила босоніжками зі стразами і сумкою, інкрустованою стразами, від Prada.

Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк