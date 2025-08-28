ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Романтично і жіночно: донька Боно з U2 відвідала Венеційський кінофестиваль

Акторка відвідала цей легендарний кінофестиваль уперше.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ів Г'юсон

Ів Г'юсон / © Associated Press

34-річна зірка серіалу «Заради сестри» — акторка Ів Г’юсон — відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль, який стартував 27 серпня в Італії. На другий день заходу вона з’явилася на пірсі, де продемонструвала романтичну сукню від бренду Erdem.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

Це було довге вбрання на широких бретельках у стилі «тромплей» і з квітковою вишивкою різними відтінками ниток. Також у сукні були складки на стегнах, що робили фасон незвичним. Образ вона доповнила білими туфлями й окулярами, а волосся зібрала в лаконічну зачіску.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

У цій сукні Ів прийшла на фотокол фільму «Джей Келлі», в якому зіграла. Головну роль у стрічці виконує легендарний актор Джордж Клуні, який також уже прибув до Венеції і був помічений папараці з дружиною Амаль. Очікується, що пара також разом вийде на червону доріжку.

Також зазначимо, що Ів — донька Елі Г’юсон і вокаліста гурту U2 Боно.

Боно і його дочка Ів Г’юсон на заході 2013 року / © Associated Press

Боно і його дочка Ів Г’юсон на заході 2013 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie