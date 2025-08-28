- Дата публікації
Романтично і жіночно: донька Боно з U2 відвідала Венеційський кінофестиваль
Акторка відвідала цей легендарний кінофестиваль уперше.
34-річна зірка серіалу «Заради сестри» — акторка Ів Г’юсон — відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль, який стартував 27 серпня в Італії. На другий день заходу вона з’явилася на пірсі, де продемонструвала романтичну сукню від бренду Erdem.
Це було довге вбрання на широких бретельках у стилі «тромплей» і з квітковою вишивкою різними відтінками ниток. Також у сукні були складки на стегнах, що робили фасон незвичним. Образ вона доповнила білими туфлями й окулярами, а волосся зібрала в лаконічну зачіску.
У цій сукні Ів прийшла на фотокол фільму «Джей Келлі», в якому зіграла. Головну роль у стрічці виконує легендарний актор Джордж Клуні, який також уже прибув до Венеції і був помічений папараці з дружиною Амаль. Очікується, що пара також разом вийде на червону доріжку.
Також зазначимо, що Ів — донька Елі Г’юсон і вокаліста гурту U2 Боно.