Ромео Бекхем відпочиває на гірськолижному курорті зі своєю новою дівчиною та ділиться фото

Дівчина Ромео Бекхема — модель та діджейка Кім Тернбулл, з якою він нещодавно відновив стосунки та вирушив у зимову відпустку на гірськолижний курорт після святкування Різдва та Нового року зі своєю родиною.

Хлопець поділився їхнім спільним фото у своєму Instagram, щоправда залишив знімок без підпису.

Пара разом уже кілька років і на початку 2025 року ненадовго розходилась. Тоді писали, що їхньому союзу перешкоджав насичений графік роботи обох.

Раніше, нагадаємо, Бекхем довгий час перебував у стосунках із моделлю Мією Ріган, парі навіть пророчили весілля.