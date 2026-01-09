- Дата публікації
Ромео Бекхем відпочиває на гірськолижному курорті зі своєю новою дівчиною та ділиться фото
23-річний середній син Девіда та Вікторії Бекхемів - Ромео - показав фото з відпустки в горах зі своєю дівчиною.
Дівчина Ромео Бекхема — модель та діджейка Кім Тернбулл, з якою він нещодавно відновив стосунки та вирушив у зимову відпустку на гірськолижний курорт після святкування Різдва та Нового року зі своєю родиною.
Хлопець поділився їхнім спільним фото у своєму Instagram, щоправда залишив знімок без підпису.
Пара разом уже кілька років і на початку 2025 року ненадовго розходилась. Тоді писали, що їхньому союзу перешкоджав насичений графік роботи обох.
Раніше, нагадаємо, Бекхем довгий час перебував у стосунках із моделлю Мією Ріган, парі навіть пророчили весілля.