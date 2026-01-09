ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Ромео Бекхем відпочиває на гірськолижному курорті зі своєю новою дівчиною та ділиться фото

23-річний середній син Девіда та Вікторії Бекхемів - Ромео - показав фото з відпустки в горах зі своєю дівчиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ромео Бекхем з дівчиною Кім

Ромео Бекхем з дівчиною Кім / © Instagram Ромео Бекхема

Дівчина Ромео Бекхема — модель та діджейка Кім Тернбулл, з якою він нещодавно відновив стосунки та вирушив у зимову відпустку на гірськолижний курорт після святкування Різдва та Нового року зі своєю родиною.

Хлопець поділився їхнім спільним фото у своєму Instagram, щоправда залишив знімок без підпису.

Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Instagram Ромео Бекхема

Пара разом уже кілька років і на початку 2025 року ненадовго розходилась. Тоді писали, що їхньому союзу перешкоджав насичений графік роботи обох.

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Раніше, нагадаємо, Бекхем довгий час перебував у стосунках із моделлю Мією Ріган, парі навіть пророчили весілля.

Ромео Бекхем та Міа Ріган / © Associated Press

Ромео Бекхем та Міа Ріган / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie