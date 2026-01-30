Ромео Бекхем з’явився на публіці зі своєю дівчиною: пара мала стильний вигляд і трималась за руки

Ромео Бекхем та Кім Тернбулл / © Getty Images

Реклама

Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів — Ромео — з’явився на публіці зі своєю дівчиною Кім Тернбулл. Пара разом відвідала Париж, де матері хлопця вручили нагороду за вклад у мистецтво та моду — орден Мистецтв і літератури.

Пару помітили, коли вони йшли тримавшись за руки до готелю і були у чудовому настрої. Ромео одягнувся у стилі кежуал, адже поєднав стильні оверсайз речі зі шкіряними аксесуарами і великою кількістю прикрас.

Кім же обрала стильні широкі джинси з дірками на колінах, топ і чорну дублянку. У руці дівчина несла невелику чорну сумку і взула чорні табі від Maison Margiela. Кім народилася та виросла в Лондоні, вона модель та діджейка, а також працювала з такими брендами, як Marc Jacobs, Rimmel London та Miu Miu.

Реклама

Ромео Бекхем і Кім Тернбулл у Парижі / © Getty Images

Також цей візит пари співпав із роботою хлопця, адже Ромео вийшов на подіум як модель під час показу Willy Chavarria, який відбувся під час Тижня чоловічої моди у Парижі.