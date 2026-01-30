- Дата публікації
Ромео Бекхем з’явився на публіці зі своєю дівчиною: пара мала стильний вигляд і трималась за руки
Вони поєднали сімейні заходи та роботу у Франції.
Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів — Ромео — з’явився на публіці зі своєю дівчиною Кім Тернбулл. Пара разом відвідала Париж, де матері хлопця вручили нагороду за вклад у мистецтво та моду — орден Мистецтв і літератури.
Пару помітили, коли вони йшли тримавшись за руки до готелю і були у чудовому настрої. Ромео одягнувся у стилі кежуал, адже поєднав стильні оверсайз речі зі шкіряними аксесуарами і великою кількістю прикрас.
Кім же обрала стильні широкі джинси з дірками на колінах, топ і чорну дублянку. У руці дівчина несла невелику чорну сумку і взула чорні табі від Maison Margiela. Кім народилася та виросла в Лондоні, вона модель та діджейка, а також працювала з такими брендами, як Marc Jacobs, Rimmel London та Miu Miu.
Також цей візит пари співпав із роботою хлопця, адже Ромео вийшов на подіум як модель під час показу Willy Chavarria, який відбувся під час Тижня чоловічої моди у Парижі.