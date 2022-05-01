Росіяни обурюються: пропагандистку Тіну Канделакі нудить від Анджеліни Джолі

Улюблениця мільйонів своїм приїздом до Львова викликала у світі тюнінгованих "під Анджеліну" росіянок справжню бурю.

Як відомо, учора Анджеліна Джолі прибула до Львова аби підтримати українців. Вона зустрілася з біженцями на вокзалі, випила каву в одному із закладів у центрі та навіть була змушена бігти в укриття, коли у Львові почав звучати сигнал повітряної тривоги.

Як зʼясувалося, її візит не мав офіційного характеру, він не був організований у рамках гуманітарної місії Організації Об'єднаних Націй. Це була особиста ініціатива акторки, яка у такий спосіб вирішила підтримати українців.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Своїм жестом солідарності, зробленим із властивою Анджеліні витонченістю, вона сильно розлютила росіянок. Особливо для тих, для кого нещодавно була кумиром. Ціле покоління російських інстаграмних дів і громадських осіб роками худнули, збільшували собі губи і вилиці в марній спробі бути схожими на Анджеліну. Тепер їхній світ зруйновано.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Пропагандистка Тіна Канделакі зізнається, що її від Джолі тепер нудить.

Пропагандистка дивується:

"Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі чи Шон Пенн не приїхали до ДНР чи ЛНР?"

Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинули всі ці роки?

Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію є антигуманістами і просто чудовиськами?"

Пересічні росіянки не відстають від своїх вожатих, у соцмережах та коментарях на сайтах ллються потоки отрути і вже звичне "де вона була ці 8 років":

"ходячий скелет, з черепушкою на тонкій шиї"

"Анжеліна красуня, навіть оверсайз на ній класно виглядає. Але чому Львів? Чому не Донецьк, наприклад. Або тим людям допомога не потрібна."

"О, колекціонер діток приїхала за поповненням колекції."

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