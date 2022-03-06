Росіянка Ірина Шейк висловила підтримку Україні

Модель російського походження – Ірина Шейк – яка вже багато років живе у США, висловила підтримку Україні та пообіцяла зробити пожертву.

Ще на самому початку війни (Росія напала на Україну 24 лютого) Ірина Шейк опублікувала у своєму Instagram пост, у якому написала, що виступає за мир і молиться. А також написала, що робитиме пожертвування.

"Ні війні. Я робитиму пожертвування @unicef і @redcrossukraine. Будь ласка, перевірте мої історії на наявність посилань і ресурсів для пожертвувань, і зробіть їх, якщо можете. Молимося за мир", — написала Шейк.

Щедру пожертву для України зібрали актори Ештон Кутчер та його дружина-українка Міла Куніс. Також королева Великої Британії Єлизавета II пожертвувала значну суму на допомогу українцям.

Ірина Шейк / Getty Images

Весь світ підтримує сьогодні Україну та українців у цій страшній війні.

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