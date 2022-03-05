"Російська армія вбиває мирних жителів і знищує наші будинки": Катерина Бужинська звернулася до росіян

Співачка закликала росіян виходити на мітинги, щоби зупинити війну.

Катерина Бужинська записала відеозвернення до росіян. Вона закликала їх не мовчати, виходити на мітинги, щоби зупинити війну.

"Моє звернення до росіян!!!!Прокиньтеся!!!!Не мовчіть!!!В Україні йде війна. Російська армія вбиває мирних жителів, бомбить і знищує наші будинки і міста!!!! Л'ється кров...це жахливий злочин! Зупиніть агресора, виходьте на мітинги! Російські матері зупиніть ваших синів! Не пускайте їх на війну до України! Вимагайте припинити це пекло! Україна переможе хочете ви цього чи ні! Бог на нашому боці! Для нас це визвольна війна, за нашу землю та народ, а не "операція", як кажуть вам! Не будьте сліпі!!!" – написала Бужинська.

Читайте також: