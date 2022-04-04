"Російські жінки, схаменіться!": московська модельєрка назвала речі від Chanel і Louis Vuitton потворними

У російському суспільстві не вщухає скандал навколо Chanel та інших люксових брендів, які відмовляються продавати росіянкам свою продукцію навіть за кордоном.

Зіткнувшись із відмовою продати сумочку та забороною вивозити будь-яку продукцію Модного дому Chanel до Росії, громадянки країни-агресора пережили справжній шок. Звучали навіть прямі заклики до ритуального спалення дорогих сумочок на Красній площі та інших радикальних акцій протесту.

Щоправда, у процесі обговорення "нашої відповіді Чемберлену" жодна сумочка не постраждала, вирішили "жечь глаголом". Але досі з Росії у бік санкційного "важкого люкса" летять свіжі обвинувальні промови.

Цього разу свою зневагу – у властивій російській еліті витонченій манері – висловила модельєрка Віка Газинська, яка, як виявилося, ніколи не любила бренд CHANEL.

Віка Газинська / Getty Images

"Речі — повне Г, застарілі, моторошні силуети, ця вічна пошарпана буклешна тканина", — заявила московська модельєрка, маючи на увазі, мабуть, знаменитий твід бренду.

У тому ж пості Газинська звернулася до російських жінок: "І це вічне повалля накупити їхніх сумок. Господи, НАВІЩО? Навіщо вам ці сумки? Особливо тепер? (...) Російські жінки, схаменіться!"

Дісталося й іншому знаковому для російської еліти бренду: "Louis Vuitton не краще. Забрати наші картини з Пушкінського та Ермітажу, які так геніально збирали брати Морозови. І тримати їх, "поки що така ситуація"?!"

Віка Газинська / Getty Images

Далі модельєрка пригадала Габріель Шанель співпрацю з фашистами, а LVMH – зайву толерантність, яка виявилася в тому, що концерн вигнав Гальяно після його антисемітських висловлювань. Ну, тут немає нічого нового — антифашизм у головах росіян затишно сусідить з антисемітизмом.

Підсумувала свій хейтспіч модельєрка твердженням: "ЖІНКИ БЕЗ СМАКУ НОСЯТЬ ШАНЕЛЬ! Завжди так було, і тепер особливо! Крапка!"

На цьому росіянка не заспокоїлася і продовжила в наступному пості, вона розповівла зворушливу історію про те, як через клієнток Chanel їй не дістався столик у ресторані: "Нам не дали столика, тому що рестик був fully booked — майже весь заброньований під клієнтів Chanel. І ми побачили цих жінок — так ось, трешпарад клієнток Дому був такий, що порівняємо, напевно, за рівнем несмаку з нагородженням церемонії MTV у США. Хоча й останній "Оскар" далеко не пішов".

Як бачите, росіян ображали не лише у Мелітополі. Чи це означає, що наступні крилаті ракети полетять у бік бутиків на Єлисейських полях? Невже настав час бомбити Chanel? Ой, вибачте, денацифікувати.

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