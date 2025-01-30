Росли у строгості і ходили до церкви: Дженніфер Гарнер показала дитячі фото зі своїми сестрами

51-річна американська акторка, продюсерка та колишня дружина Бена Аффлека – Дженніфер Гарнер – опублікувала у своєму Instagram серію дитячих фото, на яких вона знята зі своїми сестрами.

У неї дві сестри – Мелісса та Сюзанн, Дженніфер – середня сестра. На знімках вони зображені в різні періоди — дуже маленькими і вже підлітками.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Дівчатка народилися в сім'ї інженера-хіміка та вчительки англійської мови у Західній Вірджинії.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Сестри Гарнер виросли у суворій родині, де заохочувалися освіта та дисципліна. Вони ходили до церкви методистів, їм не дозволяли наносити макіяж, фарбувати волосся та проколювати вуха.

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

instagram.com/jennifer.garner

Мелісса та Сюзанн далекі від Голлівуду і ведуть закритий спосіб життя. Дженніфер підтримує з ними тісні стосунки, і вони часто збираються на сімейних заходах.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Гарнер повторила свій знаменитий образ із фільму 2004 року. У відео в Instagram акторка відтворила сцену, де її героїня готується до великої вечірки.

Дженніфер Гарнер / Фото: скриншот з відео

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