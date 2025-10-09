- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 397
- Час на прочитання
- 1 хв
Росте красунею: 14-річна донька Вікторії та Девіда Бекхемів з’явилася на фотоколі в Лондоні
Юна знаменитість часто з’являється на подібних сімейних заходах і завжди привертає увагу своєю елегантністю і почуттям стилю, яке явно успадкувала від матері.
Модельєра і колишню зірку Spice Girls Вікторію Бекхем прийшла підтримати на лондонській прем’єрі документального серіалу для Netflix її єдина донька — 14-річна Гарпер.
Юна дівчина одягла на захід матері елегантну чорну довгу сукню зі шлейфом і без бретелей. Це було однотонне вбрання з дрібними, ледве помітними, рюшами на декольте.
Образ Гарпер доповнила чорними босоніжками з ремінцями, що лише іноді визирали з-під її спідниці, а також невеличкою сумкою. Волосся красуня розпустила, а її макіяж був дуже мінімалістичним і просто підкреслював красу. Прикрасою, яку обрала донька знаменитої пари, було кольє від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels — це бренд, який також любить королева Камілла.
Серіал Вікторії вийшов через два роки після того, як Netflix зняли історію її чоловіка. Ця ж картина розповідає про професійне та особистісне зростання модельєрки — про шлях від попзірки до відомої дизайнерки — і зачіпає деякі аспекти її особистого життя. На прем’єрі вона сяяла в білосніжному вбранні.