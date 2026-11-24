Розалія / © Getty Images

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Іспанська попзірка Розалія відвідала церемонію Los 40 Music Awards у Барселоні. Сукня Розалії була створена на замовлення Модним домом Maison Margiela. Це обтисла атласна модель довжини максі з коміром-галтером, глибоким вирізом і поясом на талії. Однак головною родзинкою образу став справді фантастичний головний убір у вигляді білого голуба, який злітає з голови співачки. Його кігті зависли просто над кільцеподібним ореолом із білявого волосся.

Розалія / © Getty Images

Цей головний убір з кутюрної колекції Child’s Play осінь 2026 від Robert Wun. Незвичайний образ мав казковий вигляд, що цілком відповідає джерелам натхнення дизайнера. Роберт Вун надихався творчістю режисера Хаяо Міядзакі, відомого за мультфільмами «Мій сусід Тоторо» та «Віднесені привидами». Дизайнера захоплювала здатність дитячих історій, особливо казкових, передавати глядачам глибші, часом похмурі та філософські теми.

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Розалія / © Getty Images

Колекція Вуна гармонійно перегукується з тематикою нового альбому Розалії LUX, у якому співачка також порушує серйозні питання за допомогою фантастичних образів. Птахи стали одним із повторюваних мотивів її творчості, ба більше, наприкінці кліпу на пісню Berghain вона навіть перетворюється на голуба.

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Голубів традиційно вважають символом миру та оновлення, а в альбомі Розалії простежуються духовні мотиви. Останнім часом співачка часто з’являється в образах із янгольськими елементами, які відповідають цій естетиці. На церемонії Latin Grammy Awards вона обрала білу сукню з пір’яними плечима та об’ємною пишною спідницею. Кільце з білявого волосся також стало продуманою деталлю, покликаною створити відчуття чогось неземного, адже воно нагадувало німб.

Розалія на церемонії Latin Grammy Awards / © Associated Press

На церемонії Los 40 Music Awards Розалія здобула найбільше нагород серед усіх номінантів, зокрема вона перемогла в категоріях: «Найкращий альбом», «Найкращий музичний кліп» і «Найкращий тур», а також отримала відзнаку Global Icon Award.

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