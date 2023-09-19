Розчепірила ноги і похизувалася пікантними місцями: модель Playboy показала фото у прозорій білизні

Глоя Терае розбурхала уяву підписників своїми відвертими світлинами.
Канадська модель Playboy Глоя Терае викликала справжній фурор серед своїх фоловерів в Instagram, опублікувавши знімки із відвертої фотосесії.
Перед фотокамерою красуня постала у спідній прозорій біло-персиковій білизні з мереживом, яка складалася із бюстгальтера, трусів і поясу для панчіх.
Модель позувала, сидячи у підвісному кріслі. Вона спокусливо розчепірила ноги і продемонструвала пікантні місця. Білявка також похизувалася пишним бюстом. Глоя мала дуже сексуальний вигляд.
Терае зробила французький манікюр, ідеально рівне укладання, насичений макіяж і доповнила відвертий лук прикрасами.
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