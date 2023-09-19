Розчепірила ноги і похизувалася пікантними місцями: модель Playboy показала фото у прозорій білизні

Канадська модель Playboy Глоя Терае викликала справжній фурор серед своїх фоловерів в Instagram, опублікувавши знімки із відвертої фотосесії.

Глоя Терае/Instagram

Перед фотокамерою красуня постала у спідній прозорій біло-персиковій білизні з мереживом, яка складалася із бюстгальтера, трусів і поясу для панчіх.

Глоя Терае/Instagram

Модель позувала, сидячи у підвісному кріслі. Вона спокусливо розчепірила ноги і продемонструвала пікантні місця. Білявка також похизувалася пишним бюстом. Глоя мала дуже сексуальний вигляд.

Глоя Терае/Instagram

Терае зробила французький манікюр, ідеально рівне укладання, насичений макіяж і доповнила відвертий лук прикрасами.

Глоя Терае/Instagram

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