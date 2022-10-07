Розчепірила ноги і показала пишні сідниці: Демі Роуз опублікувала нові відверті фото

Демі Роуз не припиняє приголомшувати підписників в Instagram своїми відвертими світлинами. Модель продемонструвала новий сексуальний лук.

Демі одягла напівпрозору квіткову блузку з пікантним декольте і чорні стринги. Одягати щось на низ модель не захотіла. Аутфіт вона доповнила бордовими босоніжками на шпильках. Волосся красуня заплела у довгу косу і зробила ніжний макіяж.

Позувати Роуз вийшла на терасу із красивим морським виглядом.

Спочатку Демі сіла на стілець, розчепірила ноги і продемонструвала загадковий задумливий погляд. У руці вона тримала келих шампанського.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На іншому знімку модель похизувалася своїми пишними сідницями, якими дуже пишається.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Твоя нова одержимість", - лаконічно підписала фото Роуз.

Нагадаємо, минулого разу Демі у напівпрозорій блискучій сукні позувала у морі, демонструючи сексуальну фігуру.

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