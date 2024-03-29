Розчепірила ноги: порноакторка-трансгендер зухвало позувала у лимонному бікіні зі стразами

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд потішила підписнкиів в Instagram новим пікантним фото з відпочинку у Беверлі-Гіллз.

Білявка постала перед камерою у зухвалій позі – розчепіривши ноги, вона засмагала біля басейну. Одягнена Брітні була у бікіні лимонного кольору зі стразами і взута у бежеві лаковані туфлі на шпильках. Вона похизувалася пишними грудьми і стрункою фігурою.

Брітні Кейд/Instagram

Кейд зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними накладними віями і довгий френч. "Каліфорнійська мрія", – підписала красуня фото.

Нагадаємо, Брітні Кейд продемонструвала пікантний лук у білому в'язаному костюмі, який складався з ліфа і штанів-кльош.

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