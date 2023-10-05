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Розчепірила ноги у басейні: модель Playboy у купальнику похизувалася пишними грудьми

Розчепірила ноги у басейні: модель Playboy у купальнику похизувалася пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
422
Час на прочитання
1 хв
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Розчепірила ноги у басейні: модель Playboy у купальнику похизувалася пишними грудьми

Глоя Терае/Instagram

Глоя Терае знялася у спокусливій фотосесії.

Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у новій пікантній фотосесії у Лос-Анджелесі і показала найкращі кадри фоловерам в Instagram.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Глоя спокусливо позувала у басейні, розчепіривши ноги. На ній був чорний суцільний купальник із довгими рукавами і блискавкою, яку повністю розстебнула, і похизувалася пишними сексуальними грудьми.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Терае також продемонструвала струнку фігуру.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram
Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Нагадаємо, раніше Глоя Терае показала фотосет, у якому постала у пітоновому купальнику, а також топлес.

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Дата публікації
Перегляди
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