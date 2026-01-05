ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
285
2 хв

Рожева вечірка: дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — показала, як відсвяткувала 31-річчя

Днями дівчина влаштувала святкову вечірку на честь майбутнього дня народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Нікола Пельтц

Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Модель і акторка, донька промислового мільярдера, дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — народилася 9 січня, проте святкову вечірку в колі сім’ї та близьких людей вирішила організувати заздалегідь, минулими вихідними. Як вона відбулася, дівчина показала у своєму Instagram.

День народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

День народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Тема вечірки була пов’язана з балетом, а декор був виконаний у рожевому кольорі. Сама Нікола на святі з’явилася в рожевому топі та джинсах.

Нікола Пельтц із батьком / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Один із тортів був двоярусним і з балериною на верхівці — мабуть, це пов’язано з тим, що зараз Пельтц зайнята своїм майбутнім творчим проєктом, пов’язаним із балетом і, найімовірніше, з кіно.

Торт на дні народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Торт на дні народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Торт на дні народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Торт на дні народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

День народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

День народження Ніколи Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

«Найкращий день народження», — написала Нікола на фото.

Нагадаємо, Нікола і Бруклін оголосили про свої заручини в липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року в Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в Ніколу з першого погляду й уже за кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Хлопець розповідає в інтерв’ю, що мріє про велику сім’ю і дітей.

Раніше Бруклін Бекхем і його дружина Нікола влаштували сімейний фотосет біля ялинки.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

