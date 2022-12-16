Рожева сукня, блискучий комбінезон і смугастий купальник: гламурні образи Марго Роббі з фільму "Барбі"

Студія Warner Bros. Pictures презентувала тизерний трейлер фільму режисерки Ґрети Ґервіґ "Барбі", у якому головну роль виконала Марго Роббі.

У ньому ми одразу ж бачимо відсилку до культової наукової фантастики режисера Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року", але тут замість загадкового чорного Моноліту з'являється Марго Роббі в образі першої ляльки Барбі, яка з'явилася у 1959 році.

Warner Bros. Pictures

У відео Марго продемонструвала ще кілька класичних Барбі-образів.

На вечірці Роббі веселиться у блискучому комбінезоні, розшитому паєтками, і з гарною зачіскою з локонами.

Warner Bros. Pictures

На тлі рожевого лялькового містечка акторка з'являється у рожевій сукні з картатим принтом і з милим бантиком на голові.

Warner Bros. Pictures

А в кабріолеті Марго-Барбі позувала у смугастому біло-блакитному вбранні і з пов'язкою в горошок на голові.

Warner Bros. Pictures

У фільмі також знявся Раян Гослінг, який зіграв Кена. Він продемонстрував спокусливий лук у джинсовому жилеті, виблискуючи своїм накачаним і сексуальним торсом.

Warner Bros. Pictures

А також образ у шкіряному жилеті з торочками на плечах і пов'язкою на голові.

Warner Bros. Pictures

Сюжет стрічки творці поки що не розкривають. Але із тизеру можна зрозуміти, що мова буде йти про гламурне і безтурботне життя у світі ляльки Барбі. Шанувальники заінтриговані.

Warner Bros. Pictures

Прем'єра "Барбі" запланована на липень 2023 року.

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