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Рожевий — новий чорний: зірки все частіше віддають перевагу яскравим вбранням

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Рожевий — новий чорний: зірки все частіше віддають перевагу яскравим вбранням

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Рожевий колір завжди вважався одним із найнесерйозніших, але зірки все частіше показують, що недооцінювати цей відтінок не потрібно.

Моду на рожевий почав бренд Valentino, замінивши ним свій знаменитий червоний, але це далеко не той Baby Pinky, який носила Барбі, тепер бренди пропонують величезну кількість відтінків рожевого — від пудрового до коралового, серед яких кожен може вибрати той колір, який йому більше до душі. І чудово це демонструють зірки, коли з'являються у різних відтінках рожевого на червоних доріжках, інтерв'ю, модних показах та світських вечірках.

Нижче ми зібрали найяскравіші та найоригінальніші вбрання знаменитих красунь, в яких вони з'являлися останнім часом.

Елізабет Герлі / © Getty Images
Елізабет Герлі / Фото: Getty Images
Ребел Вілсон / © Getty Images
Ребел Вілсон / Фото: Getty Images
Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images
Іман / © Getty Images
Іман / Фото: Getty Images
Джоан Коллінз / © Getty Images
Джоан Коллінз / Фото: Getty Images
Мішель Обама / © Getty Images
Мішель Обама / Фото: Getty Images
Королева Ранія / © Getty Images
Королева Ранія / Фото: Getty Images
Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images
Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images
Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images
Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press
Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images
Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images
Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press
Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images
Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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