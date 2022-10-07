Рожевий — новий чорний: зірки все частіше віддають перевагу яскравим вбранням

Рожевий колір завжди вважався одним із найнесерйозніших, але зірки все частіше показують, що недооцінювати цей відтінок не потрібно.
Моду на рожевий почав бренд Valentino, замінивши ним свій знаменитий червоний, але це далеко не той Baby Pinky, який носила Барбі, тепер бренди пропонують величезну кількість відтінків рожевого — від пудрового до коралового, серед яких кожен може вибрати той колір, який йому більше до душі. І чудово це демонструють зірки, коли з'являються у різних відтінках рожевого на червоних доріжках, інтерв'ю, модних показах та світських вечірках.
Нижче ми зібрали найяскравіші та найоригінальніші вбрання знаменитих красунь, в яких вони з'являлися останнім часом.