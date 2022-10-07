Рожевий — новий чорний: зірки все частіше віддають перевагу яскравим вбранням

Рожевий колір завжди вважався одним із найнесерйозніших, але зірки все частіше показують, що недооцінювати цей відтінок не потрібно.

Моду на рожевий почав бренд Valentino, замінивши ним свій знаменитий червоний, але це далеко не той Baby Pinky, який носила Барбі, тепер бренди пропонують величезну кількість відтінків рожевого — від пудрового до коралового, серед яких кожен може вибрати той колір, який йому більше до душі. І чудово це демонструють зірки, коли з'являються у різних відтінках рожевого на червоних доріжках, інтерв'ю, модних показах та світських вечірках.

Нижче ми зібрали найяскравіші та найоригінальніші вбрання знаменитих красунь, в яких вони з'являлися останнім часом.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Іман / Фото: Getty Images

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Getty Images

Періс Гілтон / Фото: Associated Press