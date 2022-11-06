Рожевий зефір: юна зірка "Ейфорії" Сідні Свїні продемонструвала спокусливе декольте

Образ у актриси вийшов одночасно ніжним та сексуальним.

25-річна зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свїні прийшла вчора, 5 листопада, до Музею мистецтв Лос-Анджелеса, де відбувся гала-концерт LACMA Art+Film Gala.

Захід був присвячений вшануванню видатних діячів кіно, моди та сучасного мистецтва.

Гала-концерт зібрав безліч зірок першої величини, що продемонстрували розкішні образи. Сідні серед них також не загубилася. Юна актриса для виходу обрала образ сексуальної зефірки. Вона одягла коротку рожеву сукню від Giambattista Valli з короткою спідницею, глибоким V-подібним декольте та рукавами прикрашеними об'ємними трояндами.

Сідні Свїні / Фото: Associated Press

До сукні Свіні одягла щільні рожеві колготки і срібні босоніжки на дуже високій платформі. Доповнила образ зірка пусетами з великими рожевими діамантами та рожевим манікюром.

Сідні Свїні / Фото: Associated Press

Але вся увага присутніх була зосереджена на декольті, що стало родзинкою образу.

Сідні Свїні / Фото: Associated Press

Не тільки Сідні зробила в образі акцент на декольте, таким самим прийомом скористалася і Сальма Гаєк, яка вдягла на захід сукню від Gucci.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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