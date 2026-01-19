- Дата публікації
Розговорилася: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні фото зі Стейтемом і розповіла, де вони зачали свою першу дитину
Модель поділилася в Мережі архівними фото та інтимними моментами свого особистого життя.
У Мережі набирає популярності тренд, в рамках якого користувачі публікують фото, зроблені в 2016 році. Свій архівні фото вже показувала супермодель Гайді Клум, і ось 38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі теж вирішила до нього приєднатися. У своєму Instagram вона поділилася серією фото, зроблених 10 років тому.
2016-й став особливим для моделі, адже тоді вона завагітніла від свого бойфренда — актора Джейсона Стейтема. На більшості фото Розі позує якраз з ним. Рік розпочався зі світських виходів і червоних доріжок, на які вони виходили разом.
А закінчився поїздкою моделі в Нову Зеландію, де проходили знімання за участю Джейсона. Судячи з фото, тоді вони насичено проводили час.
І з тієї подорожі Розі повернулася до США, де тоді мешкала пара, вже вагітною їхньою першою спільною дитиною — сином Джеком. Модель навіть показала перше УЗД, а також своє фото з невеличким животом.
Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно свої стосунки. Наразі вони виховують двох дітей — сина і доньку.
