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Розі Гантінгтон-Вайтлі показала перше фото та назвала ім'я новонародженої дочки

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Розі Гантінгтон-Вайтлі показала перше фото та назвала ім'я новонародженої дочки

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Знаменита модель поділилася радісними новинами з шанувальниками.

Минулого тижня стало відомо, що актор Джейсон Стейтем і його кохана супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі стали батьками вдруге. Про поповнення журналістам повідомив близький родич пари.

Сьогодні, 8 лютого, Розі особисто підтвердила те, що народила доньку 2 лютого і ба більше, показала перше фото дитини. Також знаменита модель повідомила, що її дочку звуть Ізабелла Джеймс Стейтем.

Також пара виховує сина Джека, який народився 24 червня 2017 року.

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