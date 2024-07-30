Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається серфінгом із їхнім спільним сином

Зоряна родина провела вихідні на березі моря.
37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – разом зі своїм коханим – 57-річним актором Джейсоном Стейтемом – та їхніми дітьми вирушили на вікенд до моря.
І якщо Розі просто відпочивала на березі та робила селфі, то Джейсон та їхній син – 7-річний Джек Оскар – підкорювали хвилі та практикувалися у серфінгу. Вона сфотографувала, як дитина з батьком позують у гідрокостюмах та з дошками.
А дворічна Ізабелла Джеймс у купальному костюмі та рожевій панамі бігала берегом.
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Нагадаємо, раніше красива Розі Гантінгтон-Вайтлі влаштувала фотосесію на острові Капрі. Вона позувала в молочній довгій сукні, що складалася з щільного боді і прозорого подолу, розшитого квітами. Свій лук манекенниця доповнила золотими браслетом та кулоном.
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