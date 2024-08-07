Розі Гантінгтон-Вайтлі у леопардовому бікіні похизувалася підкачаним пресом

Зірка, яка народила двох дітей, перебуває у чудовій фізичній формі.

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона знята в купальнику з модним анімалістичним принтом.

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Модель зображена в леопардовому бюстгальтері від бікіні Celine, який доповнює шовковими штанами-карго ніжного бузкового відтінку та сонцезахисними окулярами від Saint Laurent.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі позує на шезлонгу біля басейну, а на деяких знімках у її руках – пляшка з мінеральною водою.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як її коханий – актор Джейсон Стейтем – займається серфінгом із їхнім спільним сином.

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