Розі Гантінгтон-Вайтлі у спідній білизні засвітила підкачаний прес

Модель знялася для реклами спідньої білизни відомого бренду.
37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — стала головною зіркою промокаманії нової колекції спідньої білизни, яку вона випускає спільно з брендом Marks and Spencer. Декілька перших знімків зірка показала в Instagram.
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Розі приміряла лавандовий комплект нижньої білизни, що складається з бюстгальтера з мереживом та трусів із мереживними вставками. Модель зробила селфі у себе у квартирі. Підкачаний прес моделі привернув увагу її шанувальників – після народження другої дитини Гантінгтон-Вайтлі серйозно взялася за свою фізичну форму.
Нагадаємо, раніше красива Розі Гантінгтон-Вайтлі влаштувала фотосесію на острові Капрі. Вона позувала в молочній довгій сукні, що складалася з щільного боді і прозорого подолу, розшитого квітами. Свій лук манекенниця доповнила золотими браслетом та кулоном.
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