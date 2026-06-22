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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала милі фото Джейсона Стейтема з їхніми дітьми

Модель опублікувала в мережі нову серію фото, які дуже сподобалися шанувальникам зіркової пари.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — та 58-річний актор Джейсон Стейтем виховують двох дітей: 9-річного сина Джека Оскара та 4-річну доньку Ізабеллу Джеймс.

У своєму Instagram модель опублікувала милі фото свого коханого з їхніми дітьми на честь Дня батька. Знімки були зроблені під час їхніх сімейних відпусток на морі та на природі.

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем з сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем з сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем з сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем з сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

«Ми тебе дуже любимо», — підписала фото Розі.

Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися у 2010 році на музичному фестивалі Coachella, і між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016 року пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, оскільки Розі завагітніла. Досі пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, що раніше брутальний Джейсон Стейтем у штанах на підтяжках влаштував фотосесію біля ретро-спорткара.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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