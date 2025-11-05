Розі Гантінгтон-Вайтлі показала милі фото своїх дітей від Джейсона Стейтема

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель і екс-«ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та її коханий — 58-річний актор Джейсон Стейтем — виховують двох дітей: 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс. Фото з ними модель опублікувала у своєму Instagram.

На знімках хлопчик і дівчинка зображені разом — вони тримаються за руки і позують в обнімку. Традиційно облич дітей Розі не показує, тому вони завжди зняті зі спини або боком.

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото Джека та Ізабелли вийшли дуже милими.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на червоній доріжці у Венеції. Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеціанського кінофестивалю перед прем’єрою фільму «Франкенштейн».