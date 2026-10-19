Розі Гантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум Victoria’s Secret після 16-річної перерви: розкішні образи моделі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі відбулося грандіозне шоу-показ білизняного бренду Victoria’s Secret. На подіум вийшли легендарні моделі бренду — улюблениці публіки, а також ті, хто вже давно не приймав участь у шоу, зокрема своїм поверненням на подіум шанувальників потішила британська попмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

39-річна зірка вийшла на подіум Victoria’s Secret після 16-річної перерви. Вона продемонструвала лук у мерехтливому мереживному комплекті спідньої білизни, що складався з бюстгальтера, трусів та поясу для панчіх.

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Образ доповнювала спідничка-сітка з кристалами, а також кольє на шиї. Велетенські срібно-білі крила Розі особливо привертали увагу і робили її янгольський лук нейзабутнім.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Також модель продемонструвала на подіуму образ і без крил, але він був не менш ефектним. Образ включав біле мереживне боді та об’ємну пухнасту шубу до підлоги.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Раніше Гантінгтон-Вайтлі була постійною учасницею показів бренду, беручи участь у щорічних шоу від 2006 до 2010 року. Тепер же модель розповіла британському Vogue, що вона «в захваті» від повернення до співпраці з «найвідомішим культовим американським брендом».

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