Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвели дітей на зустріч із Санта-Клаусом

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму Instagram, як провела з бойфрендом — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — і їхніми спільними дітьми різдвяні вихідні. Вони відвели 8-річного сина Джека Оскара та трирічну доньку Ізабеллу Джеймс у резиденцію Санта-Клауса.

Діти були раді поспілкуватися з цим казковим персонажем — вони фотографувалися з ним, гуляли його будинком, а Джек Оскар навіть написав листа зі своїми побажаннями.

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема у Санта-Клауса / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Судячи з посмішки Джейсона, йому було теж весело.

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка і син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Джейсон Стейтем із сином Джеком Оскаром побували на фінальній гонці «Формули-1» сезону 2026 року в Абу-Дабі.