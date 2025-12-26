- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвели дітей на зустріч із Санта-Клаусом
Модель поділилася в Мережі серією фото з сімейного відпочинку.
38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму Instagram, як провела з бойфрендом — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — і їхніми спільними дітьми різдвяні вихідні. Вони відвели 8-річного сина Джека Оскара та трирічну доньку Ізабеллу Джеймс у резиденцію Санта-Клауса.
Діти були раді поспілкуватися з цим казковим персонажем — вони фотографувалися з ним, гуляли його будинком, а Джек Оскар навіть написав листа зі своїми побажаннями.
Судячи з посмішки Джейсона, йому було теж весело.
Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.
