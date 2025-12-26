ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвели дітей на зустріч із Санта-Клаусом

Модель поділилася в Мережі серією фото з сімейного відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму Instagram, як провела з бойфрендом — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — і їхніми спільними дітьми різдвяні вихідні. Вони відвели 8-річного сина Джека Оскара та трирічну доньку Ізабеллу Джеймс у резиденцію Санта-Клауса.

Діти були раді поспілкуватися з цим казковим персонажем — вони фотографувалися з ним, гуляли його будинком, а Джек Оскар навіть написав листа зі своїми побажаннями.

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема у Санта-Клауса / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема у Санта-Клауса / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Судячи з посмішки Джейсона, йому було теж весело.

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка і син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка і син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Джейсон Стейтем із сином Джеком Оскаром побували на фінальній гонці «Формули-1» сезону 2026 року в Абу-Дабі.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie