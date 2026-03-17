Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ліндсей Логан одягнулися однаково — на кому краще сидить вбрання від Saint Laurent
Дві зірки обрали total look від відомого бренду — обираємо, кому він більше личить.
38-річна британська супермодель, екс-"ангел» Victoria’s Secret і кохана актора Джейсона Стетхема — Розі Гантінгтон-Вайтлі — відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent осінь/зима 2026-2027 у межах Паризького тижня моди. Для такої події вона обрала total look від цього бренду, який складався з білої блузки з величезним бантом на грудях, шкіряних куртки та спідниці, а також білих гостроносих слінгбеків на шпильках. Вигляд у моделі був дуже стильний.
У такому ж total look від Saint Laurent знялася у фотосесії для Vogue Arabia 39-річна американська актриса Ліндсей Логан. Вона позувала біля вікна хмарочоса в Дубаї. Свій образ зірка доповнила великими сережками з перлинами.