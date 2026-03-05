ТСН у соціальних мережах

Розі Гантінгтон-Вайтлі в білосніжному костюмі блиснула чорним бюстгальтером на фешншоу

38-річна британська модель мала стильний вигляд на Паризькому тижні моди.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі у межах Тижня моди в Парижі відвідала показ бренду Tom Ford.

На фешнівенті модель з’явилася у білосніжному костюмі, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою зі стрілками та чорними акцентними смужками на талії. Під жакетом на ній був лише чорний бюстгальтер із сіточкою, яким вона періодично світила на камери. Зверху Розі накинула і зав’язала молочний светр.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Аутфіт Гантінгтон-Вайтлі доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. У неї було укладання з м’якими локонами, макіяж із бежево-ягідною помадою і молочний манікюр. На обличчі у моделі були сонцезахисні чорні окуляри, у вухах — діамантові сережки, на шиї — намисто-ланцюжок з діамантами, а на руці — каблучка з цього комплекту.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі на показ Saint Laurent прийшла в білій блузці з величезним бантом та шкіряних куртці і спідниці.

