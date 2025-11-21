Розі Гантінгтон-Вайтлі в асиметричному купальнику блиснула стрункою фігурою

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Реклама

38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Ріо-де-Жанейро, щоб узяти участь у робочих зніманнях. Що це за проєкт, вона не розповіла, але опублікувала серію фото у своєму Instagram.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі позувала в асиметричному молочному купальнику з вирізом на животі та золотою деталлю. «Ріо, ти вкрав моє серце», — підписала знімки модель.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Кілька фото були більш пікантного характеру. Гантінгтон-Вайтлі позувала топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Реклама

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мама двох дітей. Разом із коханим — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — вони виховують 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс. Нещодавно модель показувала з ними фото.