- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Розі Гантінгтон-Вайтлі в асиметричному купальнику блиснула стрункою фігурою
Зірка прилетіла до Бразилії в робочих справах.
38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Ріо-де-Жанейро, щоб узяти участь у робочих зніманнях. Що це за проєкт, вона не розповіла, але опублікувала серію фото у своєму Instagram.
Розі позувала в асиметричному молочному купальнику з вирізом на животі та золотою деталлю. «Ріо, ти вкрав моє серце», — підписала знімки модель.
Кілька фото були більш пікантного характеру. Гантінгтон-Вайтлі позувала топлес, прикриваючи оголені груди руками.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мама двох дітей. Разом із коханим — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — вони виховують 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс. Нещодавно модель показувала з ними фото.