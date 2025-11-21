ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Розі Гантінгтон-Вайтлі в асиметричному купальнику блиснула стрункою фігурою

Зірка прилетіла до Бразилії в робочих справах.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Ріо-де-Жанейро, щоб узяти участь у робочих зніманнях. Що це за проєкт, вона не розповіла, але опублікувала серію фото у своєму Instagram.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі позувала в асиметричному молочному купальнику з вирізом на животі та золотою деталлю. «Ріо, ти вкрав моє серце», — підписала знімки модель.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Кілька фото були більш пікантного характеру. Гантінгтон-Вайтлі позувала топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мама двох дітей. Разом із коханим — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом — вони виховують 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс. Нещодавно модель показувала з ними фото.

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (25 фото)

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie