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- Шоу-бізнес
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Розі Гантінгтон-Вайтлі в бікіні прийняла душ на пляжі і блиснула стрункою фігурою
Як і багато інших знаменитостей, модель перебуває зараз у Франції, де відбувається відомий міжнародний кінофестиваль.
38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — вже встигла продефілювати червоною доріжкою 78-го Каннського кінофестивалю.
Вона з’явилася перед камерами фотографів у Палаці фестивалів в червоній максісукні без бретельок, з драпуванням і з невеликою накидкою від Balenciaga Haute Couture. Модель доповнила свій лук чорними класичними туфлями-човниками на підборах, у неї у вухах були сережки-кліпси, гарне кольє на шиї, а на пальці виблискувало кільце з великим каменем.
Проте Розі встигла не лише вийти на червону доріжку, а й похизуватися своєю стрункою фігурою на пляжі на Лазурному березі.
Вона позувала під літнім душем, облаштованим між скелями. На Розі було бікіні від Burberry із принтом у вигляді фірмової клітки бренду.
Фігура моделі має приголомшливий вигляд — увагу привертає її підкачуваний прес.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі скопіювала образ Ніколь Кідман і вийшла в світ у сукні зі шнурівкою.