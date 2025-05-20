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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
1 хв

Розі Гантінгтон-Вайтлі в бікіні прийняла душ на пляжі і блиснула стрункою фігурою

Як і багато інших знаменитостей, модель перебуває зараз у Франції, де відбувається відомий міжнародний кінофестиваль.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — вже встигла продефілювати червоною доріжкою 78-го Каннського кінофестивалю.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Вона з’явилася перед камерами фотографів у Палаці фестивалів в червоній максісукні без бретельок, з драпуванням і з невеликою накидкою від Balenciaga Haute Couture. Модель доповнила свій лук чорними класичними туфлями-човниками на підборах, у неї у вухах були сережки-кліпси, гарне кольє на шиї, а на пальці виблискувало кільце з великим каменем.

Проте Розі встигла не лише вийти на червону доріжку, а й похизуватися своєю стрункою фігурою на пляжі на Лазурному березі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Вона позувала під літнім душем, облаштованим між скелями. На Розі було бікіні від Burberry із принтом у вигляді фірмової клітки бренду.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фігура моделі має приголомшливий вигляд — увагу привертає її підкачуваний прес.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі скопіювала образ Ніколь Кідман і вийшла в світ у сукні зі шнурівкою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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