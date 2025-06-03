ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому костюмі засвітила підкачаний прес у спортзалі

Модель продемонструвала чудовий образ total white.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — після відвідування та виходу на червону доріжку на 78-му Канському кінофестивалі, де вона продемонструвала образ в елегантній чорній сукні від Balenciaga, повернулася до своєї рутини.

У своєму Instagram вона похизувалася гарним образом total white.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ моделі доповнювали великі сонцезахисні окуляри. Також помітно, що вона зробила нове фарбування волосся, додавши біля обличчя світлі пасма.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному зі знімків Гантінгтон-Вайтлі позувала у спортзалі. Увагу привертає підкачаний прес зірки — результат регулярних тренувань.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мати двох дітей: 7-річного Джека Оскара та трирічної Ізабелли Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем. Нещодавно діти разом із мамою знялися у своїй першій рекламі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie