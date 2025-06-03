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- Шоу-бізнес
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Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому костюмі засвітила підкачаний прес у спортзалі
Модель продемонструвала чудовий образ total white.
38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — після відвідування та виходу на червону доріжку на 78-му Канському кінофестивалі, де вона продемонструвала образ в елегантній чорній сукні від Balenciaga, повернулася до своєї рутини.
У своєму Instagram вона похизувалася гарним образом total white.
Образ моделі доповнювали великі сонцезахисні окуляри. Також помітно, що вона зробила нове фарбування волосся, додавши біля обличчя світлі пасма.
На одному зі знімків Гантінгтон-Вайтлі позувала у спортзалі. Увагу привертає підкачаний прес зірки — результат регулярних тренувань.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мати двох дітей: 7-річного Джека Оскара та трирічної Ізабелли Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем. Нещодавно діти разом із мамою знялися у своїй першій рекламі.