Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому костюмі засвітила підкачаний прес у спортзалі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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38-річна британська супермодель та екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — після відвідування та виходу на червону доріжку на 78-му Канському кінофестивалі, де вона продемонструвала образ в елегантній чорній сукні від Balenciaga, повернулася до своєї рутини.

У своєму Instagram вона похизувалася гарним образом total white.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ моделі доповнювали великі сонцезахисні окуляри. Також помітно, що вона зробила нове фарбування волосся, додавши біля обличчя світлі пасма.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному зі знімків Гантінгтон-Вайтлі позувала у спортзалі. Увагу привертає підкачаний прес зірки — результат регулярних тренувань.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мати двох дітей: 7-річного Джека Оскара та трирічної Ізабелли Джеймс, батьком яких є 57-річний актор Джейсон Стейтем. Нещодавно діти разом із мамою знялися у своїй першій рекламі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images