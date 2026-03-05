- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Розі Гантінгтон-Вайтлі в двох ефектних образах сяяла на Тижні моди в Парижі
Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала кілька показів Паризького тижня моди.
Кохана Джейсона Стейтема та мати його двох дітей відвідала показ жіночої колекції Alaïa осінь/зима 2026-2027 у Парижі. Розі приїхала на показ у синьо-білій максісукні з торочкою, декорованою білою деталлю, доповнивши образ синіми колготами, босоніжками на підборах та червоною шкіряною сумкою на короткій ручці. Розі Гантінгтон розпустила довге біляве волосся і зробила виразний макіяж у теплих відтінках, а також одягла широкий браслет на зап'ястя та кілька каблучок.
Також Розі Гантінгтон позувала для фотографів після прибуття на показ жіночої колекції Saint Laurent осінь/зима 2026-2027, представленої у Парижі. Для цього виходу супермодель обрала білу блузку з величезним бантом на грудях, доповнивши її шкіряною курткою та шкіряною спідницею та білими гостроносими слінгбеками на шпильках. Волосся її було розпущене, макіяж такий самий у теплих відтінках, а у вухах виблискували золоті сережки невеликого розміру.
Раніше ми показували, як модель Кейт Мосс з'явилася на показі Tom Ford на Паризькому тижні моди.