Розі Гантінгтон-Вайтлі в мереживній спідній білизні засвітила підкачаний прес

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила нову колекцію своєї іменної лінійки спідньої білизни Rosie Lingerie для бренду Marks & Spencer, з яким вона давно співпрацює. У її рекламі знялася, звісно, сама модель, а відео з бекстейджу показала у своєму Instagram.

Розі позувала в чорному мереживному комплекті і чорній шкіряній куртці, а також у мереживному кетсьюті, який ефектно підкреслив її струнку фігуру.

На особливу увагу заслуговує підкачаний прес моделі — це результат регулярних тренувань у спортзалі. Вона полюбляє функціональні тренування з тренером — і результат не змушує на себе чекати.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та її коханий — 58-річний актор Джейсон Стетхем — позували в обнімку в новій фотосесії. Вони з’явилися на нових знімках осінньої промокампанії Falconeri, італійського бренду, який спеціалізується на одязі з кашеміру. Це вже не перша їхня співпраця.