Розі Гантінгтон-Вайтлі в сукні з пікантним декольте виблискувала на Met Gala у Нью-Йорку
Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала Met Gala 2026, що відбувся минулої ночі у Нью-Йорку.
Там у Метрополітен-музеї відбулася найголовніша подія в модній індустрії — щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2026. Він був присвячений відкриттю виставки «Costume Art» («Мистецтво костюма»), яка представляє одяг як самостійний художній об'єкт.
39-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася перед камерами у сукні з корсетним верхом, розшитій камінням та плісованою спідницею від Burberry. Вона зібрала світле волосся у високу зачіску, зробила гарний виразний макіяж очей і одягла сережки-кліпси у вуха та кольє від Tiffany & Co.
Нагадаємо, на Met Gaga викликала фурор Кім Кардашян. Вона з'явилася у скульптурному нагруднику, який фарбували в автомайстерні.