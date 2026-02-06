- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Розі Гантінгтон-Вайтлі влаштувала для доньки свято з принцесами на честь її дня народження
Дочці моделі виповнилося 4 роки, і вона показала, як пройшло свято.
38-річна британська супермодель і екс-"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі - мама двох дітей: сина Джека Оскара і доньки Ізабелли Джеймс. Їхній батько — коханий моделі, 58-річний актор Джейсон Стейтем.
2 лютого у доньки зіркової пари був день народження. Ізабеллі виповнилося 4 роки. У своєму Instagram Розі показала, яке свято організувала для дитини.
Це була тематична вечірка з аніматорами, одягненими в діснеївських принцес. Сама Ізабелла була в пишній рожевій сукні з рукавами-ліхтариками, з бантиками та короною на голові. Не сумніваємося, що дівчинка залишилася задоволена таким святом.
Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні фото зі Стейтемом і розповіла, де вони зачали свою першу дитину.