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Розкаже все: Адель погодилася на відверте інтерв'ю з Опрою Вінфрі

Розкаже все: Адель погодилася на відверте інтерв'ю з Опрою Вінфрі

Адель / instagram.com/adele

Співачка вирішила розповісти всю правду про своє життя та творчість.

Британська суперзірка Адель порушить мовчання і з'явиться у новому спеціальному випуску Adele One Night Only у прайм-тайм на американському каналі CBS. Програма включатиме відверте інтерв'ю тележурналістці Опрі Вінфрі, а також пісні з нового альбому зірки.

Що стосується інтерв'ю Опрі, то знімання відбувалися у трояндовому саду на території її будинку у Монтесіто. Ця розмова стане першим масштабним інтерв'ю співачки, в якому вона розповість про її перший за шість років альбом, історії, що лежать в основі пісень, життя після розлучення, втрату ваги, виховання сина Анджело, переїзд до США і можливо про роман зі спортивним агентом Річем Полом.

У Twitter CBS вже з'явився перший анонс програми. Як бачимо, Адель виступить на сцені в розкішній чорній сукні Schiaparelli, а в кадрі з Опрою з'явиться в білому штанному костюмі.

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