"Розкажіть світові правду": Олена Зеленська розповіла, як всі охочі можуть допомогти Україні

Перша леді України закликає всіх долучатися до інформаційної війни проти Росії.
Олена Зеленська в Instagram опублікувала допис, як допомогти Україні. Зробила вона це на прохання перших леді світу, які запитують, що вони можуть для нас, українців, зробити.
Перша леді відповіла, що потрібно розповісти світу правду про те, що відбувається зараз в Україні.
"❗️Розкажіть, що в Україні не "спецоперація", як каже Путін, а війна. І агресор – Росія.
❗️Говоріть світу правду про те, що українські діти живуть і навчаються в бомбосховищах, а лікарі змушені рятувати пацієнтів у підвалах.
❗️Попри запевнення російських пропагандистів та рупорів Кремля, в Україні вже десятки жертв серед мирного населення.
❗️Нападник приховує, але втрати російських військових сягають тисяч життів. Скажіть російським матерям, що їхні сини не на навчаннях, а гинуть при спробі захопити Україну.
❗️Закличте росіян виходити на протести. Вони залякані своїм керівництвом, але мають усвідомити, що ця війна – початок кінця і для них. І йдеться не лише про економіку.
❗️Україна хоче миру. Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.
❗️Україну не потрібно рятувати. Але від світу нам потрібна підтримка для нашої армії та цивільних. Не тільки словом.
❗️Закличте співвітчизників допомагати українським жінкам та організуйте державну допомогу.
❗️Дайте світові зрозуміти, що це не війна "десь там". Це війна у Європі й на кордонах із ЄС. Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста.
❗️Не мовчіть про те, що Путін погрожує розпочати ядерну війну. Бо тоді у світі не залишиться безпечного місця.
Якщо ви можете надати гуманітарну допомогу – будь ласка, повідомте мені, ми скоординуємо зусилля", - написала Зеленська.
Вона закликала долучатися до інформаційної війни проти РФ.
"Прошу вас, долучайтеся! Це особливо важливо зараз. Бо з боку Росії йде ще й інформаційна війна, і кожне слово правди – сила. Яка наближає мир для всіх нас", - написала перша леді, додавши хештег #StandWithUkraine.
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