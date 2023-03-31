Розкішна блондинка на церемонії: Крістіна Агілера ледве помістила пишний бюст у блискучу сукню

Крістіна Агілера відвідала 34-ту щорічну церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards, яка відбулася у Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Співачка сяяла у розкішному вечірньому образі. На ній була чорна сукня зі шлейфом, розшита паєтками, з відвертим декольте, у яке ледве помістились її пишні спокусливі груди.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Вбрання ідеально підкреслило сексуальні форми артистки.

Аутфіт Крістіна доповнила елегантними рукавичками з паєтками, які розширювалися до плечей.

Платинове волосся Агілера гарно уклала, зробила макіяж із червоною помадою і накладними довгими віями, повіки вона прикрасила чорними стразами.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

У вухах у співачки були коштовні довгі сережки з діамантами, а на шиї – кольє із цього самого комплекту.

Нагадаємо, на премії Latin Grammy Awards Агілера постала у фіолетовій сукні по фігурі від бренду Zac Posen з об'ємними воланами на плечах. Але головний акцент у її образі був на пишному бюсті.

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