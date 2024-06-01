Розкішна брюнетка: модель у відвертій сукні похизувалася сексуальним бюстом

До об'єктивів папараці у Маямі потрапила американська модель Тіффані Келлер. Дівчина привернула до себе увагу спокусливим аутфітом.

На Тіф була відверта червона обтисла сукня, яка оголювала її талію і зону декольте, та мала ремінці із золотистою фурнітурою.

Тіффані Келлер / Фото: Getty Images

У цьому вбранні Келлер продемонструвала струнку фігуру і пишні сексуальні груди.

Лук модель доповнила бежевими босоніжками, золотими сережками у вухах і золотими ланцюжками на шиї. У неї було розпущене волосся, максимально природний макіяж, білі манікюр і педикюр.

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