Розкішна брюнетка: Пріянка Чопра у червоній сукні продемонструвала струнку фігуру

42-річна акторка і модель в образі lady in red позувала на івенті.
Пріянка Чопра відвідала захід у Лондоні, присвячений індійському серіалу Citadel: Honey Bunny за мотивами всесвіту Citadel, який вийде 7 листопада на Prime Video.
Для такої події зірка обрала розкішний аутфіт. На ній була червона сукня з високою горловиною та американською проймою від бренду Silvia Tcherassi, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало драпування на стегнах і було прикрашене золотистими аксесуарами.
Чопрі зробили елегантну зачіску, макіяж із червоною помадою і молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – золоті каблучки і браслет.
Нагадаємо, Пріянка Чопра разом зі своїм чоловіком Ніком Джонасом відвідала прем’єру фільма "The Good Half" у Беверлі-Гіллз. На ній була прозора мереживна сукня від Dolce & Gabbana на одне плече і з золотою квітковою вишивкою, під якою було чорне боді з мереживним ліфом.
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