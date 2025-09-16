Розкішна дівчина: принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія одягла сукню кольору вершкового масла

Кронпринцеса Нідерландів Катаріна-Амалія / © Getty Images

Старша донька короля Віллема-Александра і королеви Максими — кронпринцеса Нідерландів Катаріна-Амалія — приєдналася до своїх батьків на державному заході в Гаазі. 16-вересня Його Величність виступив із тронною промовою.

21-річна принцеса разом із сестрами супроводжувала короля і королеву. Амалія подорослішала і мала дуже елегантний вигляд у довгій і жіночній сукні від бренду Taller Marmo трендового відтінку вершкового масла.

Кронпринцеса Нідерландів Катаріна-Амалія / © Getty Images

Цю сукню з довгими рукавами доповнювала накидка-кейп із золотою торочкою на подолі, крислатий капелюх, який принцеса носила на бік, шкіряні рукавички, золотисті босоніжки та клатч. Гламуру та ефектності луку додавали золоті прикраси, зокрема масивні сережки.

Королева Максима, король Віллем-Александр і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима ж одягла сукню, яку раніше вже неодноразово одягала — вбрання сірого кольору від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу, яке доповнила капелюхом і рукавичками.