Розкішна Джей Ло в обіймах Бена Аффлека з'явилася на прем'єрі фільму

Дженніфер Лопес разом з коханим Беном Аффлеком відвідала прем'єру фільму Рідлі Скотта "Остання дуель" в Rose Theater в Нью-Йорку.

Вперше стрічка була презентована публіці під час 78-го Венеційського кінофестивалю. Тоді Лопес постала на публіці в розкішному аутфіт — білосніжній сукні в підлогу з глибоким вирізом на декольте, розшитій великими кристалами Swarovski від Georges Hobeika з розрізом і рюшами на подолі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Також читайте У рваних джинсах і футболці зі своїм портретом: Джей Ло з бойфрендом відвідала фестиваль

А ось на прем'єрі фільму в Нью-Йорку знаменитість сяяла у вбранні від французького Модного дому Hervé Léger: топі з блискучого люрексу з довгими рукавами і максі-спідниці з ефектним розрізом. В руках у Дженніфер був клатч Tom Ford зі шкіри пітона і взула вона босоніжки на шнурівці Femme LA Luce Minimale. Також акторка зробила насичений макіяж в теплих відтінках, волосся зібрала у високий кінський хвіст і одягла масивні золоті сережки.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Її бойфренд Бена Аффлек, який зіграв одну з головних ролей у фільмі і виступив виконавчим продюсером картини був у чорному смокінгу, штанях, білій сорочці і краватці, а також лакованих туфлях. Позуючи на доріжці, пара не стримувала почуттів один до одного.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Читайте також:

Цілувалися і трималися за руки: закоханих Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили на прогулянці

Забула зняти бирку: з Дженніфер Лопес стався конфуз на показі Dolce & Gabbana

У вбранні улюбленого кольору: Дженніфер Лопес поділилася красивим образом від David Koma

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом відвідали 78-й Венеційський кінофестиваль (15 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання