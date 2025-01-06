Розкішна і з "голою" спиною: Ніколь Кідман сяяла на "Золотому глобусі" у срібній сукні

Акторку Ніколь Кідман цього разу номінували в категорії "Найкраща акторка в драматичному фільмі" за її роль у картині "Хороша погана дівчинка", проте поступилася перемогою акторці Фернанді Торрес.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ймовірно, Ніколь сподівалася все ж таки отримати статуетку, оскільки приготувалася суттєво. Акторка одягла розкішну блискучу сукню від Модного дому Balenciaga, з яким співпрацює, як амбасадорка.

Це була кастомна сукня повністю розшита дрібним бісером. Її на талії, стегнах і бретельці прикрашали складки і драпування.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На спині та одному плечі у сукні була тонка, практично прозора сітка, яка створювала враження, що в актоки неначе гола спина. Сітка повністю зливалася з відтінком її шкіри.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Також вбрання прикрашали невеликий шлейф і розріз на спідниці. Образ Ніколь доповнив гарний вечірній макіяж, об'ємна зачіска та прикраси - масивні сережки з камінням, а також її улюблений годинник.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нещодавно на прем'єрі фільму "Хороша погана дівчинка" Кідман з'явилася в розкішній рожевій сукні від Модного дому Balenciaga. Вона була повністю розшита об'ємними квітами з ніжного шифону.

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