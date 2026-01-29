Розкішна Кейт Вінслет відвідала прем’єру фільму про короля Чарльза III

Кейт Вінслет / © Associated Press

Реклама

Фільм «У пошуках гармонії: бачення короля» вперше показали в королівському палаці. Це 90-хвилинний документальний фільм про головний принцип життя і діяльності короля як принца і монарха: «ми — частина природи, а не відокремлені від неї», — каже Чарльз.

Будучи принцом Уельським, він написав книжку з тією ж назвою 2010 року — вона ось-ось буде перевидана — і тепер ми маємо її екранізацію.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

У документальному фільмі, який вийде на Prime Video наступного місяця, розповідається про багаторічну прихильність короля Чарльза III до питань охорони навколишнього середовища.

Реклама

Кейт Вінслет, яка озвучує документальний фільм, була серед зірок, які були присутні на прем’єрі у Віндзорському замку. Вона з’явилася на заході в обтислій чорній сукні на одне плече, прикрашеній смугастими вставками з паєток. Вінслет також зробила гарне укладання хвилями, легкий макіяж і одягла сережки-висячки.

Кейт Вінслет / © Associated Press

Її зазнімкували в момент, коли акторка слала комусь повітряний поцілунок на показі.

Кейт Вінслет / © Associated Press

До Віндзорського замку цього вечора прибуло багато зіркових гостей, серед яких були дама Джуді Денч та Бенедикт Камбербетч зі своєю дружиною Софі Гантер. Король Чарльз і королева Камілла головували на заході.