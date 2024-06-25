Розкішна красуня: німецька фешнблогерка Леоні Ганне на Тижні моди в Парижі

Вона була, як завжди, надзвичайною і дуже гламурною.

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне – знову відвідала Францію. Зірка Instagram прибула до Парижа заради Тижня високої моди, який стартував у понеділок.

Леоні встигла відвідати вже два покази Модних домів Schiaparelli та Tamara Ralph.

Перший її лук — це поєднання незвичайного ніжно-кремового костюма в рубчик та білих шортів. Костюм являв собою кардиган з довгими рукавами та спідницю-олівець. Обидві речі були оздоблені золотою фурнітурою. Також вбрання спереду мало досить сміливі вирізи. Носила цей ансамбль Леоні з білими мюлями, невеликою сумкою та масивними сережками. Волосся вона зібрала у високу зачіску.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Другий образ красуні — це чорна сукня із сексуальним декольте та розрізом, яку вона носила у поєднанні з гламурним чокером та сумкою-серцем. Завершували лук сонцезахисні окуляри та високі рукавички.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що нещодавно Леоні заручилася. Її обранцем є Александр Галієвський, який має українське коріння. Освідчився він Леоні дуже красиво – на яхті в Портофіно. Була тоді дівчина, до речі, в сукні від українського бренду Alina Balykina.

Цей романтичний момент дуже нагадав те, як заручилася норвезька модель Фріда Аасен, адже її коханий теж покликав заміж на яхті в Портофіно, яку усипав пелюстками троянд.

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