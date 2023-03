Розкішна матуся: Періс Гілтон продемонструвала три гламурні образи в Нью-Йорку

42-річна світська левиця, зірка реаліті та бізнесвумен Періс Гілтон, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку. У це місто вона прилетіла, щоб просувати свої мемуари, які скоро вийдуть. Тому вона відвідала кілька токшоу, де розповіла про книгжку, але також не пропустила шанс трохи розповісти і про свого новонародженого сина Фенікса Беррона, який з'явився на світ у січні 2023 року за допомогою сурогатної матері.

Перший образ зірки — це чорна мінісукня водолазка із прозорими рукавами, яку вона доповнила прикрасами з діамантами, чорними туфлями та сонцезахисними окулярами від Dolce & Gabbana.

Вона також зробила гламурний макіяж з червоною помадою та уклала волосся в елегантну зачіску з голлівудською хвилею. Особливу увагу привернула сумка зірки, оскільки на ній було написано: the people who hurt you don't get the last word bag (люди, які завдали тобі болю, не отримають останнього слова).

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Також Періс сфотографували в милій мереживній мінісукні, яку вона поєднала з пальтом та туфлями на ремінцях. Під цей образ знаменитість зробила спокійний макіяж у натуральній гамі, а також доповнила образ оригінальною сумкою із написом МАМА.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

І третый лук ефектної былявки — синя приталена сукня міді з камінням з боків та на рукавах від бренду Jenny Packham. Вбрання вона доповнила білими туфлями, діамантовими сережками та вечірнім макіяжем.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

